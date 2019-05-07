Елена Малышева может определять медицинские диагнозы по текстам песен

Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева сегодня удивила зрителей, предложив им распознать диагнозы, скрытые в текстах популярных песен.

В выпуске «Сердечный диагноз. Слова из песен» приняли участие актеры Борис Львович и Алексей Огурцов. Ведущая предложила им вместе с залом прослушать несколько известных композиций и узнать, на что «жаловались» их авторы.

Первой оказалась песня Любови Орловой из кинофильма «Веселые ребята». Борис Львович попел со своей половиной зала строку: «Сердце в груди бьется, как птица…» На вопрос Малышевой, что за болезнь скрывается в этой песне, актер ответил: «Фибрилляция». Неожиданно ведущая подтвердила, что это верный ответ.

Затем Алексей Огурцов спел свою песню. Ему досталась композиция Александра Васильева из группы «Сплин». Артист обернулся к залу и пропел месте с ними: «Мое сердце остановилось, мое сердце замерло». Однако угадать зашифрованный недуг он не смог, и эксперт программы Герман Гандельман пришел ему на помощь и подсказал, что это экстрасистолия.

Во время проигрывания обеих песен ведущая энергично танцевала, демонстрируя хорошую физическую форму. Стоит отметить, недавно в соцсетях Малышева призналась, что сильно поправилась, но продолжает борьбу с лишним весом.