НОВОСТИ

Родственники Сергея Доренко не могут решить, когда состоятся похороны журналиста

Церемония прощания пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище.

Родственники Сергея Доренко не могут решить, когда состоятся похороны журналиста
Сергей Доренко/globallookpress.com

В Москве 12 мая пройдет церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко, который умер несколько дней назад, когда ехал на мотоцикле по центру столицы. Причиной смерти, напомним, стал разрыв аорты. Известно, что процедура начнется в 11.00 по московскому времени. При этом источник в мэрии столицы сообщил, что пройдет кремация, а вот самих похорон не будет.

Вокруг похорон Доренко до сих пор нет ясности/globallookpress.com

После кремации родственники заберут прах. «Про кладбище пока нет информации. Возможно, потом будут похороны, но это еще не решено», — отметил источник, слова которого приводит ТАСС.

Проблема кроется в том, что после смерти Доренко резко обострились отношения между его молодой женой и детьми от предыдущего брака. Супруга журналиста настаивала на кремации. Дочери же хотят, чтобы журналиста похоронила по христианскому обычаю в гробу. При этом последнее слово за женой. Дочери же считают, что таким образом пытаются скрыть следы преступления. Есть мнение, что Доренко могли отравить.

Смерть известного журналиста шокировала его коллег и друзей. Никто не ожидал, что он уйдет из жизни так рано и главное — внезапно. Ему было всего 59 лет. Отметим, что не все относились к Доренко положительно. Многие считают, что порой он оскорблял на всю страну людей, которые этого совсем не заслуживали. В то же время все коллеги отмечают его несомненный талант и профессионализм.

Вам может быть интересно:

Скандалы у гроба: как родственники знаменитостей оскорбляют их память спорами и дележом наследства Разин рассказал, как прятал Сергея Доренко в своей квартире от «гонений Лужкова» Арина Шарапова считает, что после смерти Доренко в журналистике снизится «градус шума»

Тэги:

обострение отношенийТроекуровское кладбищеУмер Сергей Доренко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Родственники Сергея Доренко не могут решить, когда состоятся похороны журналиста
Интересно?
Поделись с друзьями: