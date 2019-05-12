Родственники Сергея Доренко не могут решить, когда состоятся похороны журналиста

В Москве 12 мая пройдет церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко, который умер несколько дней назад, когда ехал на мотоцикле по центру столицы. Причиной смерти, напомним, стал разрыв аорты. Известно, что процедура начнется в 11.00 по московскому времени. При этом источник в мэрии столицы сообщил, что пройдет кремация, а вот самих похорон не будет.

После кремации родственники заберут прах. «Про кладбище пока нет информации. Возможно, потом будут похороны, но это еще не решено», — отметил источник, слова которого приводит ТАСС.

Проблема кроется в том, что после смерти Доренко резко обострились отношения между его молодой женой и детьми от предыдущего брака. Супруга журналиста настаивала на кремации. Дочери же хотят, чтобы журналиста похоронила по христианскому обычаю в гробу. При этом последнее слово за женой. Дочери же считают, что таким образом пытаются скрыть следы преступления. Есть мнение, что Доренко могли отравить.

Смерть известного журналиста шокировала его коллег и друзей. Никто не ожидал, что он уйдет из жизни так рано и главное — внезапно. Ему было всего 59 лет. Отметим, что не все относились к Доренко положительно. Многие считают, что порой он оскорблял на всю страну людей, которые этого совсем не заслуживали. В то же время все коллеги отмечают его несомненный талант и профессионализм.