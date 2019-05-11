Арина Шарапова считает, что после смерти Доренко в журналистике снизится «градус шума»

Известная журналистка и телеведущая Арина Шарапова близко к сердцу восприняла смерть своего коллеги Сергея Доренко, который скончался 9 мая, когда ехал на своем мотоцикле. В Instagram она отметила, что сразу после смерти ничего не могла делать и тем более писать. Сама она всегда считала, что с ее товарищами беда не может произойти. Однако действительность оказалась совсем другой.

Шарапова отметила, что Доренко всегда был разный. При этом он часто ошибался в людях. Порой он унижал тех, кто этого совсем не заслуживал. Сама она всегда считала, что не сможет простить ему «чудовищные телеунижения» Евгения Примакова. Со стороны это выглядело, как будто слон пришел в посудную лавку. На определенных этапах карьеры Шарапова стала сторониться Доренко.

В то же время, когда тогдашний мэр столицы Юрий Лужков оставил его без работы, именно она протянула ему руку помощи и пригласила работать на телеканал «ТВ-6». Она уверена, что поступила верно. «Поколение журналистов 90-х – мощное, воспитанное на бунтарстве с фундаментом прекрасного образования. Те, кто из 90-х остался и сейчас в информационно-политическом пространстве – люди уникальные, одарённые, талантливые и, безусловно, закаленные жизнью. Друзья или нет, но так или иначе мы держим друг друга в поле зрения», – заметила Арина Шарапова.

При этом тележурналистка выразила слова соболезнования родным и близким Доренко. Она считает, что с его уходом из жизни в журналистике снизится «градус шума» и станет меньше острых тем для обсуждений.