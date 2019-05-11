«Где кубики?»: Ольгу Бузову раскритиковали за ввалившийся живот

Телеведущая Ольга Бузова находится на гастролях в Самаре. Звезду «Дома-2» встречали, как и полагается, по старинному русскому обычаю: хлебом, солью и песнями в исполнении местных вокалистов.

Потом Бузовой предложили попариться в бане. Ольге такое гостеприимство понравилось. Звезда поблагодарила горожан за теплый прием, не скупясь на эмоции. Знаменитость рассказала в Instagram, что в Самаре жарко, поэтому она разделась до купальника и немного позагорала.

Ольга Бузова также опубликовала в профиле видео с двумя танцорами, продемонстрировав небольшие кубики на животе.

«С моими мальчиками. По прессу вопросы есть?», – написала певица.

Однако поклонники не оценили фигуру певицы. Фолловеры не церемонились со звездой в комментариях.

«То чувство, когда у парней грудь больше, чем у тебя»; «Твои танцоры лучше», «Где кубики у тебя?», – написали подписчики.

Ранее Ольге Бузовой досталось от фанатов за шопинг в ЦУМе в День Победы. Певицу раскритиковали за дорогие покупки и порекомендовали пожертвовать деньги на сирот. Некоторые подписчики заявили, что звезда не должна «сорить деньгами», так как есть «люди, которым нечего есть».