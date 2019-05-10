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«Еще одна моя слабость»: Ольга Бузова похвасталась масштабным шоппингом в московском ЦУМе

Звезда торопилась сделать покупки, чтобы не опоздать на салют в честь Дня победы.

«Еще одна моя слабость»: Ольга Бузова похвасталась масштабным шоппингом в московском ЦУМе
Ольга Бузова / www.instagram.com/buzova86/

Комментарии подписчиков на Instagram скандально известно певицы и телеведущей Ольги Бузовой, порой, можно читать как педагогическую методичку с жизненными советами для незрелых подростков. Ну, конечно, речь идет о рекомендациях, высказанных в цензурной форме, в которых интернет-аудитория пытается, например, расширить кругозор звезды.

Это, в частности, касается поста Бузовой, в котором она решила похвастаться шопингом в московском ЦУМе, который она совершила перед тем, как пойти на салют в честь Дня победы.

«Мы к вам заехали на час. Порадовала себя немножко: ещё одна моя слабость», — беззаботно призналась певица в комментарии к снимку в окружении десятков пар обуви.

Подписчики по-настоящему разозлились такому поведению Ольги, отмечая, что оказывается, «это все, ради чего живет» звезда. Некоторые советуют «потратить деньги на сирот», «купить мозги» и вообще напоминают певице, что вокруг много «людей, которым нечего есть».

«Бузова, посмотри фильм «Список Шиндлера». Там главный герой в убыток себе, содержал фабрику в Германии во время войны, на которой работали евреи. Так он их держал только для того, чтобы их не убили! В конце фильма он (Нельсон играет) плачет, смотря на свои дорогие автомобили и считая, сколько бы жизней он спас», — рассказывает комментатор.

Напомним, как писал портал Teleprogramma.pro, поклонники звезды пытаются проявить активность и в семейных отношениях Ольги Бузовой, которая, как известно, несколько месяцев назад разорвал всяческие отношения со своей сестрой Анной. Фанаты призвали маму девушек вмешаться в ссору Анны и Ольги и помирить дочерей.

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9 маяОльга Бузова последние новостиЦУМшоппинг
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«Еще одна моя слабость»: Ольга Бузова похвасталась масштабным шоппингом в московском ЦУМе
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