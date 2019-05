Сын принца Гарри и Меган Маркл останется без титула

Весь мир вместе с Великобританией с замиранием сердца ждал новостей от герцога и герцогини Сассекских. И вот в понедельник, 6 мая, на свет появился первый ребенок принца Гарри — малыш Арчи.

Стоит отметить, что выбор имени немало озадачил многих лондонцев, ведь, по данным букмекеров, в списке имен лидировали Артур и Джеймс. Позднее стало известно, что Арчи — сокращение от традиционного шотландского имени Арчибальд, которое означает «подлинный, сильный и смелый». Полное имя новорожденного звучит как Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор.

Однако Меган и Гарри вновь решили удивить весь мир. Специальный королевский корреспондент Виктория Мерфи в своем Twitter сообщила, что мальчик не получит никакого титула по желанию родителей.

«Герцог и герцогиня Сассекские решили не использовать титулы и Арчи не будет именоваться графом Дамбартоном», — написала она.

The Duke and Duchess of Sussex have elected not to use courtesy titles at this time so Archie will not be styled as the Earl of Dumbarton #babysussex

— Victoria Murphy (@byQueenVic) 8 мая 2019 г.