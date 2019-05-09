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Сын принца Гарри и Меган Маркл останется без титула

Малыш занимает только седьмое место в очереди на престол. Но дело не в этом: мальчик не получит никакого титула по желанию самих родителей.

Сын принца Гарри и Меган Маркл останется без титула
Фото: Globallookpress.com

Весь мир вместе с Великобританией с замиранием сердца ждал новостей от герцога и герцогини Сассекских. И вот в понедельник, 6 мая, на свет появился первый ребенок принца Гарри — малыш Арчи.

Стоит отметить, что выбор имени немало озадачил многих лондонцев, ведь, по данным букмекеров, в списке имен лидировали Артур и Джеймс. Позднее стало известно, что Арчи — сокращение от традиционного шотландского имени Арчибальд, которое означает «подлинный, сильный и смелый». Полное имя новорожденного звучит как Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор.

Однако Меган и Гарри вновь решили удивить весь мир. Специальный королевский корреспондент Виктория Мерфи в своем Twitter сообщила, что мальчик не получит никакого титула по желанию родителей.

«Герцог и герцогиня Сассекские решили не использовать титулы и Арчи не будет именоваться графом Дамбартоном», — написала она.

Стоит напомнить, что маленький Арчи только седьмой в очереди на британский престол, сразу после своего дедушки Чарльза, дяди Уильяма, его троих детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также папы — Гарри.

Согласно законам Великобритании в таком положении нельзя рассчитывать на титул монарха, однако престол малышу может оставить королева Елизавета.

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Сын принца Гарри и Меган Маркл останется без титула
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