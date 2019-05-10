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«Это мерзость»: Максим Виторган оправдался за слова о том, что «нам нечего праздновать» 9 мая

При этом выражение «Спасибо деду за победу» артист считает оскорбительной.

«Это мерзость»: Максим Виторган оправдался за слова о том, что «нам нечего праздновать» 9 мая

Российский актер Максим Виторган признался, что просто обомлел, когда увидел скандальные заголовки новостей о том, что он, якобы, призывает отказаться от празднования Дня победы, потому что «нам праздновать нечего». Как отмечает артист, все это журналисты сделали сознательно.

«Это мерзость. Чтобы увидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо быть подлецом», — пишет в своем Instagram актер.
Артист объясняет, что цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним, и имеется в виду его вина перед ветеранами. Далее актер признается, что ему нравится «Бессмертный полк» и не нравится парад.

Кроме того, не испытывает симпатий Максим Виторган и к детям, одетым в военную форму, и певцам в гимнастерках исполняющих песни на фоне аляповатых декораций, и коллегам-актерам, которые 9 мая выкладывают в Сеть свои снимки в военной форме со съемок в фильмах. И выражение «Спасибо деду за победу» представляется артисту оскорбительной. Что же касается «дня тишины», то, здесь речь идет не о забвении, нечто похожем на израильский День жертв холокоста, когда вся страна замирает: не ездят машины, останавливаются люди на улицах. Все останавливаются и вспоминают, думают.

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9 маяДень ПобедыМаксим Виторганмуж Собчак
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«Это мерзость»: Максим Виторган оправдался за слова о том, что «нам нечего праздновать» 9 мая
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