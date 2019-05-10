Волочкова на Мальдивах отметила один миллион подписчиков в Instagram

Анастасия Волочкова менее суток назад решила спонтанно улететь на Мальдивы и уже активно делится в соцсетях живописными фотографиями и видеороликами с отпуска. Не забыла балерина, конечно же, о снимках в купальниках на фоне океана.

Волочкова на несколько часов открыла комментарии в Instagram и, судя по всему, сразу же получила множество лестных слов по поводу ее фигуры.

«Да, я правда, в хорошей форме. Просто любовь творит чудеса!», — подписала снимок в белом купальнике танцовщица.

Анастасия также рассказала тем, кто интересуется ее личной жизнью, что с ее любимым она уже вместе 7 месяцев и 10 дней. Кстати, бойфренда балерина по-прежнему не спешит показывать общественности. Правда, на днях она все же приоткрыла завесу тайну и показала подписчикам часть своего возлюбленного.

Стоит отметить, что на Мальдивах у Волочковой появился еще один повод для радости — ее Instagram набрал один миллион подписчиков. И это несмотря на закрытые комментарии.

«Спасибо, что вам не безразлична моя судьба», — поблагодарила танцовщица своих поклонников в соцсети.