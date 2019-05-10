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Волочкова на Мальдивах отметила один миллион подписчиков в Instagram

Балерина снова радует поклонников фотографиями в купальниках.

Волочкова на Мальдивах отметила один миллион подписчиков в Instagram
Анастасия Волочкова / Global Look Press

Анастасия Волочкова менее суток назад решила спонтанно улететь на Мальдивы и уже активно делится в соцсетях живописными фотографиями и видеороликами с отпуска. Не забыла балерина, конечно же, о снимках в купальниках на фоне океана.

Волочкова на несколько часов открыла комментарии в Instagram и, судя по всему, сразу же получила множество лестных слов по поводу ее фигуры.

«Да, я правда, в хорошей форме. Просто любовь творит чудеса!», — подписала снимок в белом купальнике танцовщица.

Анастасия также рассказала тем, кто интересуется ее личной жизнью, что с ее любимым она уже вместе 7 месяцев и 10 дней. Кстати, бойфренда балерина по-прежнему не спешит показывать общественности. Правда, на днях она все же приоткрыла завесу тайну и показала подписчикам часть своего возлюбленного.

Стоит отметить, что на Мальдивах у Волочковой появился еще один повод для радости — ее Instagram набрал один миллион подписчиков. И это несмотря на закрытые комментарии.

«Спасибо, что вам не безразлична моя судьба», — поблагодарила танцовщица своих поклонников в соцсети.

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InstagramАнастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостикупальникМальдивы
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Волочкова на Мальдивах отметила один миллион подписчиков в Instagram
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