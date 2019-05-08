Мастер интриги: Волочкова показала часть тела своего возлюбленного

Танцовщица продолжает дразнить пользователей. Когда-то она пообещала, что не будет публично показывать бойфренда и слово держит.

Анастасия Волочкова утверждает, что уже несколько месяцев счастлива в отношениях с любимым мужчиной, при этом личность бойфренда раскрывать не спешит.

Балерина утверждает, что ее возлюбленный ранее жил и учился в Европе. При этом поклонники Волочковой уверены, что она якобы встречается с выходцем одной из кавказских республик, который работает в столичном фитнес-центре охранником. Именно в спортзале они и познакомились, уверены пользователи. Впрочем, пока это только слухи.

На полгода со дня знакомства бойфренд подарил Волочковой одну белую розу, она же на его день рождения устроила вечеринку и заказала впечатляющий торт.

Возможно, по случаю майских праздников, балерина решила приоткрыть завесу тайны и опубликовала снимок, на котором сидит в обнимку с любимым мужчиной. К сожалению для фанатов, на фото видна лишь рука таинственного незнакомца. Не исключено, что спустя еще несколько подобных снимков поклонники все же соберут портрет мужчины.

В подписи к снимку в Instagram танцовщица пожелала всем гармонии и любви.

«Как важно радоваться каждому мгновению жизни и ценить его! Любить и быть любимыми — это такое счастье! Берегите своих любимых и чувства», — написала Анастасия.