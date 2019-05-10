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Близкий друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом

По словам краеведа Бронислава Виногродского, Доренко жаловался на давление.

Близкий друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом
Друг Доренко рассказал о последней встрече с журналистом Фото: GLOBALLOOKPRESS

В прошедший четверг, 9 мая, в Москве скончался известный журналист Сергей Доренко. Он ушел на 60-м году жизни. Сегодня стало известно, кто последним видел главного редактора «Говорит Москва» перед его смертью.

По сведениям РЕН.ТВ, за несколько часов до ДТП журналист встречался со своим близким другом – китаеведом и переводчиком Брониславом Виногродским. По словам Виногродского, Сергей Доренко говорил, что неважно себя чувствует. Но журналист был уверен, что все из-за давления, поэтому отказался пить чай.

Близкий друг Доренко уверяет, что на последней встрече Сергей много говорил про свою семью и близких. Во время их беседы журналист отвлекся на звонки – связался с сыном и родителями.

«Не было видно, что он чувствует себя плохо. Он был какой-то мягкий, вспоминал про дедов, про сына, про родителей» — говорит Бронислав Виногродский.

Стало известно, когда состоится прощание с Сергеем Доренко – 12 мая на Троекуровском кладбище в 11.00, сообщает генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», которую журналист возглавлял последние пять лет.

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Близкий друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом
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