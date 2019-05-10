Сергея Доренко похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище

Прощание с известным российским журналистом Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на столичном Троекуровском кладбище.

Сама церемония начнется в 11 утра. Похороны пройдут там же. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва», где Доренко работал главным редактором.

Напомним, Сергей Доренко умер 9 мая, в День Победы. Журналисту стало плохо прямо во время езды на мотоцикле. Его транспортное средство потеряло управление и врезалось в отбойник на встречной полосе.

Однако причиной смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» стало вовсе не ДТП, а «аневризма грудной части аорты разорванная» — именно это написали врачи в заключении судебно-медицинской экспертизы.

Свои соболезнования в связи с кончиной Доренко уже выразил президент России Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Пескова, глава государства всегда ценил принципиальную позицию Сергея Леонидовича и его вклад в развитие российской журналистики.

Слова поддержки в адрес близких Доренко выразили его многочисленные друзья и коллеги, а также поклонники. При этом бывший мэр Москвы Сергей Лужков отметил, что не может сказать ничего хорошего об ушедшем, а плохого об умерших говорить не положено.