63 года назад родился легендарный телеведущий Владислав Листьев

Если бы не дерзкое убийство в 1995 году, 10 мая журналист мог бы отмечать очередной день рождения.

1 марта 1995 года всю страну потрясла страшная новость — убит Владислав Листьев. Телеведущего, горячо любимого миллионами российских зрителей, застрелили прямо в подъезде его собственного дома в столице.

Дерзкое преступление не сумели раскрыть до сих пор. Выдвигались разные версии. Так, например, бывший ведущий передачи «Взгляд» Дмитрий Захаров считает, что Листьева «заказал» Борис Березовский. Однако с этой версией в свое время не согласился Сергей Доренко, покинувший нас в День Победы.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» делился мнением о том, что за убийством Листьева стоит «криминальная шушера», а исполнителем стала какая-то пешка в преступном мире. Причиной расправы над телеведущим стали некие откаты или бартерные сделки на ОРТ, которые Владислав тогда не поддержал, выразил уверенность Доренко.

Влад Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве. Закончил факультет журналистики МГУ. С 1991 года он занимал пост генерального продюсера телекомпании ОРТ, однако народную известность получил как ведущий программ «Поле чудес», «Тема» и «Час пик».

Если бы Владислав Листьев дожил до наших дней, то сегодня, 10 мая, ему бы исполнилось 63 года.