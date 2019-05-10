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«Об ушедшем говорят или ничего, или хорошее. Хорошего не могу сказать»: Лужков отреагировал на смерть Доренко

В День Победы не стало главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

«Об ушедшем говорят или ничего, или хорошее. Хорошего не могу сказать»: Лужков отреагировал на смерть Доренко
Юрий Лужков / Global Look Press

В День Победы мир российской журналистики лишился одного из своих ярчайших представителей — не стало Сергея Доренко. Ему стало плохо во время езды на мотоцикле, транспортное средство потеряло контроль и врезалось в бетонное ограждение. Однако причиной смерти 59-летнего журналиста стала не авария, а разрыв аорты, утверждают медики.

Свои соболезнования в связи с уходом Сергея Доренко выразили многие знаменитости, его коллеги, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

«Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно», — написал градоначальник на личной странице в соцсети Twitter.

Однако бывший мэр российской столицы — Юрий Лужков — не смог найти хороших слов о Сергее Леонидовиче. В одном из интервью Лужков прокомментировал трагическую новость. Он вспомнил период формирования политической партии с Евгением Примаковым и отметил, что тогда Доренко всеми силами старался сопротивляться становлению новой системы.

«Сергей Доренко был в числе первых. Но человек ушел из жизни. Я не хочу, как верующий, говорить какие-то слова туда вдогонку. Об ушедшем говорят или ничего, или хорошее. Хорошего не могу сказать», — цитирует экс-градоначальника журнал StarHit.

Напомним, что широкую известность Сергей Доренко получил в 90-х годах, когда он работал на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ. У него осталось пятеро детей, младшим дочерям — Варваре и Вере — всего девять и восемь лет.

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Сергей ДоренкосмертьУмер Сергей ДоренкоЮрий Лужков
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«Об ушедшем говорят или ничего, или хорошее. Хорошего не могу сказать»: Лужков отреагировал на смерть Доренко
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