Как все было: стали известны подробности смерти Сергея Доренко

Российскому журналисту было всего 59 лет.

Большая утрата для российской журналистики — в возрасте 59 лет умер главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

Как сообщил агентству РИА Новости источник в медицинских кругах, причиной смерти журналиста стала вовсе не дорожная авария. Позже эту информацию подтвердил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Сергею Леонидовичу стало плохо, когда он ехал по Земляному валу в районе Николоямской улицы на своем любимом мотоцикле Triumph. Доренко потерял сознание прямо за рулем, после чего его транспортное средство завалилось на бок и пролетело наискосок до отбойника встречной полосы. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место ЧП врачи не смогли ему помочь.

Свои соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко уже выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 9, 2019

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По предварительным данным, Доренко пережил клиническую смерть. Скорее всего, это связано с сердцем.

Сергей Доренко — известный российский журналист, теле- и радиоведущий, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Большую известность на российском телевидении он получил в 90-х годах, когда работал на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ. У Доренко осталось пятеро детей, младшей дочери всего восемь лет.