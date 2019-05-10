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Жены Кокорина и Мамаева не согласны с приговором суда

Дарья Валитова и Алана Мамаева эмоционально отреагировали на решение судьи.

Жены Кокорина и Мамаева не согласны с приговором суда
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Global Look Press

Супруги футболистов Дарья Валитова и Алана Мамаева прокомментировали решение Пресненского суда Москвы. Они сочли приговор их мужьям чересчур суровым. Обе девушки присутствовали на заседании.

28-летняя супруга нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина расплакалась, когда услышала, что спортсмена приговорили к 1,5 года тюрьмы. После заседания Дарья в коридоре  закатила истерику. Она кричала о любви к мужу и несправедливости решения суда.

Немного придя в себя, Валитова дала комментарий по поводу того, что Кокорин будет сидеть в колонии общего режима еще 7,5 месяцев. Она искренне недоумевает, кому понадобилось, чтобы спортсмен был за решеткой, так как он и так уже отсидел в СИЗО почти такой же срок – семь месяцев.

Дарья назвала ситуацию «адом», так как карьера его супруга полетела в тартарары, однако его ждет шоу еще как минимум на две недели. Кроме этого, Александр не сможет увидеть своих детей. Валитова также не понимает, как можно так поступать с талантливыми людьми. При этом стоит отметить, что ранее девушка признавалась, что Кокорин ее обижал.

Что касается Аланы Мамаевой, то после оглашения приговора Павел проведет в колонии 6,5 месяцев — она отреагировала более сдержанно, хотя из зала суда ее под руки вывели подруги. 31-летняя жена футболиста отметила, что это был один из самых трудных дней, пишет Cosmo.

Напомним, что кроме Павла Мамаева и Александра Кокорина в тюрьму на 1 год и 6 месяцев отправился брат последнего Кирилл и детский футбольный тренер Протасовицкий, получивший срок на один месяц меньше. Все четверо устроили две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года.

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Жены Кокорина и Мамаева не согласны с приговором суда
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