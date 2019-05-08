Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к реальным срокам

Александр Кокорин с братом и Павел Мамаев признаны виновными в нанесении побоев и хулиганских действиях. В среду, 8 мая, в Пресненском московском суде состоялось заседание, на котором зачитали приговор футболистам.

Сторона обвинения запросила для спортсменов, устроивших драку в центре Москвы, реальные сроки. Суд учел, что для игроков это первая судимость, а также их положительные характеристики.

Кокорин получил 1,6 года, Мамаеву дали 1,5 года колонии. С учетом пребывания в СИЗО первому осталось сидеть четыре месяца, второму — три.

Ранее в суде Александр произнес последнее слово перед вердиктом судьи. Игрок «Зенита» не смог сдержать слез, извиняясь перед потерпевшей стороной, своей семьей и всем обществом за свой проступок. Он признался, что за время, проведенное под арестом, извлек «урок на всю жизнь».

«Было, о чем подумать», – цитирует речь подсудимого «Пятый канал».

Напомним, в октябре 2018 года звезды российского футбола затеяли две потасовки. Первым пострадал сидевший в припаркованном автомобиле водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, после чего футболисты посетили кофейню «Кофемания», где находился сотрудник Минпромторга Денис Пак. Напав на чиновника, хулиганы избили его стулом.