Известного журналиста, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом со ссылкой на его соратников сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти». О месте и времени прощания пока ничего не сообщается.

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Напомним, трагедия произошла неожиданно. Вечером журналист попал в аварию на своем мотоцикле, затем его госпитализировали в одну из больниц столицы, где Доренко перенес клиническую смерть. Все старания медиков успехом, увы, не увенчались, журналист скончался. В эти минуты многие коллеги редактора и известные персоны в общественной жизни страны выражают слова соболезнований родным и близким Сергея Доренко и вспоминают его.