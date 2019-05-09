НОВОСТИ

«Я прощаю вас после смерти!»: Эдгард Запашный рассказал о вражде с Сергеем Доренко

Дрессировщик отметил, что журналист позволял себе при жизни слишком многое.

«Я прощаю вас после смерти!»: Эдгард Запашный рассказал о вражде с Сергеем Доренко
Эдгард Запашный/globallookpress.com

Известный дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram резко высказался в связи со смертью популярного тележурналиста Сергея Доренко. «Умер Сергей Доренко! Мы почему-то стали врагами, почему-то вы позволяли себе слишком многое и почему-то многие вас прощали при жизни! Я прощаю вас после смерти! Покойтесь с миром!» — заявил дрессировщик.

Отметим, что Сергей Доренко упал со своего мотоцикла в Москве. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Врачи пытались спасти известного журналиста, но все их усилия оказались тщетны.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

В последнее время у Сергея Доренко, которому было 59 лет, были проблемы со здоровьем.

Вам может быть интересно:

Как все было: стали известны подробности смерти Сергея Доренко «Ужас»: Владимир Соловьев принес соболезнования семье Доренко «Невзоров, вы больной?»: Запашный раскритиковал публициста, который попросил не устраивать вселенское событие из смерти Началовой

Тэги:

неожиданная смертьпричины смерти ДоренкоСергей Доренкоумер Сергей ДоренкоЭдгард Запашный
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я прощаю вас после смерти!»: Эдгард Запашный рассказал о вражде с Сергеем Доренко
Интересно?
Поделись с друзьями: