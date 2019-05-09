«Я прощаю вас после смерти!»: Эдгард Запашный рассказал о вражде с Сергеем Доренко

Дрессировщик отметил, что журналист позволял себе при жизни слишком многое.

Известный дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram резко высказался в связи со смертью популярного тележурналиста Сергея Доренко. «Умер Сергей Доренко! Мы почему-то стали врагами, почему-то вы позволяли себе слишком многое и почему-то многие вас прощали при жизни! Я прощаю вас после смерти! Покойтесь с миром!» — заявил дрессировщик.

Отметим, что Сергей Доренко упал со своего мотоцикла в Москве. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Врачи пытались спасти известного журналиста, но все их усилия оказались тщетны.

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Сергей Доренко – главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

В последнее время у Сергея Доренко, которому было 59 лет, были проблемы со здоровьем.