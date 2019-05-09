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Лобода предстала в образе наездницы на белой лошади в новой фотосессии

Певица поделилась кадрами атмосферной съемки на фоне скал.

Лобода предстала в образе наездницы на белой лошади в новой фотосессии
Светлана Лобода / Global Look Press

Светлана Лобода не перестает удивлять своих поклонников. Так, например, недавно она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram, на котором ассистентка застегивает ей босоножки перед выходом на сцену. Многих фанатов такие «барские манеры» любимой певицы возмутили.

В этот раз артистка удивила подписчиков по-новому. Лобода опубликовала кадры из новой атмосферной фотосессии, где она предстала в образе наездницы на белоснежной лошади на фоне скал.

Большинство поклонников пришли в восторг от съемки и поспешили осыпать комплиментами любимую певицу в комментариях.

«Вы очень красивая», «С Праздником, прекрасная наездница Лобода», «Нежно», «Божественная», «Ангел», «Принцесса на белом коне», «Светлана Сергеевна, верховая езда Вам необыкновенно идет! Фото прекрасны», — восхищенно написали подписчики.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Светлана Лобода трогательно поздравила свою подопечную на шоу «Голос.Дети» Нино Чеснер с девятилетием.

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Тэги:

лошадьмодная фотосессияСветлана ЛободаСветлана Лобода последние новости
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Лобода предстала в образе наездницы на белой лошади в новой фотосессии
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