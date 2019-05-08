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Светлана Лобода поздравила финалистку шоу «Голос. Дети» с днём рождения

Подопечная и фаворитка певицы Нино Чеснер отметила 9-летие и сняла ролик на песню своей наставницы в проекте «Пуля-дура».

Светлана Лобода поздравила финалистку шоу «Голос. Дети» с днём рождения
Светлана Лобода. фото: globallookpress

Светлана Лобода в первый и последний раз была наставником в программе «Голос. Дети». Неудивительно, ведь после финала разразился скандал. Победительницей оказалась подопечная Лободы Микелла Абрамова. Многие зрители заподозрили махинации с голосованием, ведь 11-летняя певица является дочерью Алсу и влиятельного бизнесмена Яна Абрамова.

Пока победительница вокального конкурса вместе с мамой отмалчивается, Лобода же уделяет больше внимания другим участникам проекта. Ранее певица намекнула, что ее любимицей является Нино Чеснер. 7 мая девочка отпраздновала 9-летие. Юная певица поучаствовала в конкурсе Светланы Лободы и опубликовала видео на ее новый хит «Пуля-дура». Артистка растрогалась и поздравила девочку в Stories словами: «Будь счастлива, малышка Нино».

Светлана Лобода поздравила Нино Чеснер. скриншот: instagram.com/lobodaofficial/
Светлана Лобода поздравила Нино Чеснер. Скриншот: instagram.com/lobodaofficial/

Напомним, ранее Светлана Лобода вместе с Аллой Пугачевой вручили собственные награды финалистам шоу «Голос. Дети». Встреча проходила в ресторане на Рублевке. Лобода наградила своих подопечных Роберта Багратяна и Нино Чеснер личной премией.

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Нино ЧеснерСветлана ЛободаСветлана Лобода последние новостиСкандал на шоу "Голос.Дети"Финал шоу «Голос.Дети»
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Светлана Лобода поздравила финалистку шоу «Голос. Дети» с днём рождения
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