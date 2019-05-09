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Мерзликин объяснил, почему после «Бумера» его несколько лет не звали сниматься в кино

По словам актера, режиссеры считали, что он пришел в их мир с улицы.

Мерзликин объяснил, почему после «Бумера» его несколько лет не звали сниматься в кино
Андрей Мерзликин/globallookpress.com

Известный актер Андрей Мерзликин рассказал о том, что после выхода на широкие экраны картины «Бумер» ему несколько лет не поступали предложения от режиссеров, чтобы сниматься в кино. Причина была, по его мнению, в том, что его считали человеком, который пришел в большой кинематограф с улицы. Актеру пришлось, как он выразился, искать новый старт, чтобы о нем вновь вспомнил зритель.

Мерзликина после «Бумера» не звали сниматься в кино/globallookpress.com

Также он рассказал, что режиссер Петр Буслов смог на шестидесяти страницах сценария «Бумера» описать всю жизнь молодых людей в девяностые годы. При этом сначала тот предложил Мерзликину роль дембеля в картине, однако актер хотел играть именно Димона.

В итоге Мерзликин добился своей цели. Он смог сам исполнить сцены с трюками, чем и покорил съемочную группу.

Как отметил Мерзликин, легендарную картину снимали полгода, хотя изначально планировали уложиться в сорок дней. Актер вспомнил реакцию зрителей после премьеры, которая прошла в Пушкинском кинотеатре. На него все смотрели с осуждением. Таких косых взглядов актер не видел больше никогда в жизни, сообщает «Комсомольская правда».

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Андрей МерзликинПетр Бусловфильм "Бумер"
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Мерзликин объяснил, почему после «Бумера» его несколько лет не звали сниматься в кино
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