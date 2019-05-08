На Украине не поверили в пересечение границы страны через рапсовое поле Андреем Мерзликиным

Пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что нет никаких оснований считать, что российский актер Андрей Мерзликин пересек границу с Украиной через рапсовое поле. По его словам, «это может быть любое поле». Как считает Слободян, Мерзликин вполне может лукавить. Верить ему, что он находился на государственной границе нет никаких оснований.

В то же время Слободян напомнил, что тем, кому запрещен въезд в страну в случае незаконного пересечения границы грозит уголовная ответственность. Пресс-секретарь предостерёг Мерзликина от необдуманных действий и напомнил, что если актер в действительности решится на такой шаг, то его ждет самое суровое наказание.

Напомним, что в 2015 году появился «черный список», в который попали многие известные российские артисты, которым запрещен въезд на Украину. Среди них оказался и Андрей Мерзликин. Ранее он приезжал на Донбасс, где представлял картину «Брестская крепость», в которой он сыграл одну из главных ролей. Тогда актер сравнил жителей Донбасса с защитниками крепости, сообщает РИА «Новости».

Добавим, что недавно в Instagram Мерзликин опубликовал видеозапись. На кадрах он бежит по рапсовому полю, которое, как он утверждает, находится на территории Украины. Актер сильно замарал свои джинсы. Вернувшись на территорию Молдавии, он говорил, что штаны теперь придется стирать.