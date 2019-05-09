Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Церемония прощания с композитором Евгением Крылатовым состоится на Ходынском поле в Москве в субботу, 11 мая. Панихида пройдет в храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение». Об этом журналистам рассказал его сын Павел Крылатов.

По его словам, похоронят композитора в тот же день на Митинском кладбище. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, Евгений Крылатов умер 8 мая. Ему было 85 лет. О смерти знаменитости сообщил телеведущий Андрей Малахов. Позже эти сведения подтвердила дочь композитора Мария. По признанию близких, причиной кончины известного композитора стало воспаление легких. Преклонный возраст и двусторонняя пневмония сыграли свою роль. Организм пожилого человека не справился с болезнью.

Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов Крылатые качели и Прекрасное далеко. RIP #крылатов pic.twitter.com/aZwNtHnNyC — Андрей Малахов (@a_malahov) 8 мая 2019 г.

После трагического известия многие звезды российского шоу-бизнеса принесли свои соболезнования семье композитора. По словам окружения Крылатова, он запомнился как человек широкой души и огромного таланта.

За годы своего творчества Евгений Крылатов создал огромное количество сочинений разных жанров: симфоническую, камерную, эстрадную музыку, музыку для драматического театра, радио и телевидения. Но особенно успешны были его работы для кинематографа. Крылатов написал музыку к сотне фильмов и мультфильмов, среди которых такие известные ленты, как «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето».