Дочь озвучила причину смерти композитора Евгения Крылатова

У автора песни к фильмам «Приключения Электроника» и «Гостья из будущего» развилось двустороннее воспаление легких.

Композитора Евгения Крылатова, сочинившего песни для фильмов «Гостья из будущего», «Приключения Электроника» и многих других, не стало в среду, восьмого мая. Как рассказала дочь лауреата Государственной премии СССР Мария Крылатова, ее отец скончался в половине седьмого утра.

больше по теме Андрей Малахов вспомнил о своей последней встрече с композитором Евгением Крылатовым Телеведущий приезжал в гости к автору легендарных песен в феврале на юбилей.

Причиной смерти стало воспаление легких, у 85-летнего композитора развилась двусторонняя пневмония.

Первым об уходе легендарного артиста из жизни сообщил Андрей Малахов. В комментариях к записи телеведущего в Twitter многие принесли искренние соболезнования в связи с печальным известием.

«Светлая память!», «Гениальный композитор-песенник, царство небесное и вечная светлая память на земле!», «Скорбное известие. Очень жалко», «Очень печально! Светлая память мастеру своего дела! Его прекрасная музыка навсегда с нами!», «Его песни бессмертны. Будем помнить всегда», – пишут россияне.

С наследницей Евгения Павловича связалось агентство «РИА Новости». Других подробностей случившегося Мария Крылатова не сообщила, несколько последних записей на ее странице в Facebook посвящены юбилею отца. 85 лет композитору исполнилось в минувшем феврале.