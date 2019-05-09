В соцсетях обсуждают афроамериканский нос сына Меган Маркл

После того, как принц Гарри и Меган Маркл 8 мая показали сына публике, в соцсетях разгорелась дискуссия: на кого все же похож малыш. Несмотря на то, что ребенка почти не было видно – голову новорожденного скрывала шапочка, а сам он почти до подбородка был закутан в одеяло – поклонники пары считают, что правнук королевы Елизаветы унаследовал афроамериканские корни.

Наблюдатели обратили внимание на широкий, слегка приплюснутый нос сына принца Гарри. По их мнению, такой нос был у Меган Маркл до ринопластики, которую якобы она сделала ради карьеры актрисы. По мнению пользователей Сети, малыш обладает пухлыми губами, что тоже указывает на сходство с бабушкой, мамой экс-актрисы Дорией Рагланд.

Напомним, 6 мая в семье Сассекских родился первенец. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор, что стало полной неожиданностью для общественности. В отличие от других членов королевской семьи, у Арчи есть только одно второе имя – Харрисон, что переводится как «сын Генри» или «сын Гарри».