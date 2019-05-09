НОВОСТИ

В соцсетях обсуждают афроамериканский нос сына Меган Маркл

Пользователи считают, что малыш похож на маму экс-актрисы.

В соцсетях обсуждают афроамериканский нос сына Меган Маркл
В соцсетях обсуждают афроамериканский нос сына Меган Маркл

После того, как принц Гарри и Меган Маркл 8 мая показали сына публике, в соцсетях разгорелась дискуссия: на кого все же похож малыш. Несмотря на то, что ребенка почти не было видно – голову новорожденного скрывала шапочка, а сам он почти до подбородка был закутан в одеяло – поклонники пары считают, что правнук королевы Елизаветы унаследовал афроамериканские корни.

Наблюдатели обратили внимание на широкий, слегка приплюснутый нос сына принца Гарри. По их мнению, такой нос был у Меган Маркл до ринопластики, которую якобы она сделала ради карьеры актрисы. По мнению пользователей Сети, малыш обладает пухлыми губами, что тоже указывает на сходство с бабушкой, мамой экс-актрисы Дорией Рагланд.

Детское фото Меган Маркл
Меган Маркл в детстве и сейчас. Фото: globallookpress.com

Напомним, 6 мая в семье Сассекских родился первенец. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор, что стало полной неожиданностью для общественности. В отличие от других членов королевской семьи, у Арчи есть только одно второе имя – Харрисон, что переводится как «сын Генри» или «сын Гарри».

Вам может быть интересно:

Британка выиграла более 18 тысяч фунтов стерлингов, угадав имя сына Меган Маркл и принца Гарри Джордж Клуни не будет крестным у сына Меган Маркл и принца Гарри Королевский эксперт рассказал, что значит имя сына Меган Маркл и принца Гарри, которое сравнивают с собачьей кличкой

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостина кого похож сын Меган МарклСын Меган Маркл и принца Гарри
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В соцсетях обсуждают афроамериканский нос сына Меган Маркл
Интересно?
Поделись с друзьями: