Спустя двое суток после рождения принц Гарри и Меган Маркл обнародовали имя сына

Имя удивило всех! До этого было известно, что малыш будет носить титул граф Дамбартон.

Актерское прошлое Меган Маркл все же дало о себе знать — что-что, а мхатовскую паузу экс-актриса держать умеет. Для начала герцогиня Сассекская отказалась фотографироваться на ступеньках роддома при выписке.

Спустя два дня, они с принцем Гарри все же явили сына миру, однако имя по-прежнему оставалось тайной. Стоит отметить, что тут вина не только молодых родителей: согласно королевскому протоколу, сначала они должны объявить его королеве Елизавете II, а уж потом всем остальным.

Теперь же все, кто делал ставки на то или иное имя могут выдохнуть. Свершилось! Наследника принца Гарри назвали Арчи Харрисон Маунбеттен-Виндзор. Не припомним, чтобы это имя фигурировало в списке у букмекеров.

Младенца уже представили Елизавете II и ее супругу герцогу Эдинбургскому.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал: большинство британцев считали, что наследника принца Гарри назовут Артуром. В числе «претендентов» также фигурировало такое имя, как Джеймс Эдвард.

больше по теме Принц Гарри остроумно пошутил по поводу внешности своего наследника Герцог Сассекский с присущим ему юмором рассказал о том, как выглядит сын.

А тем временем в Великобритании разгорается настоящая буря из-за того, что пресс-секретарь Меган и Гарри вовремя не сообщил СМИ о начавшихся родах герцогини, а также рождении малыша — о нем первыми узнали американские СМИ. В Кенсингтонском дворце это объясняют техническим сбоем.