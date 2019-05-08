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Стресс и неуверенность: эксперт по языку тела «прочитала» поведение Меган и Гарри

В Сети появилась видеозапись, где герцог и герцогиня Сассекские впервые показывают новорожденного сына.

Стресс и неуверенность: эксперт по языку тела «прочитала» поведение Меган и Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри, наконец-то, предстали перед камерами со своим первенцем. Они не спеша вошли в зал Святого Георга в Виндзорском замке. Герцог Сассекский нес на руках завернутого в белое одеяльце спящего малыша, а рядом шла Меган.

Оба родителя сказали несколько слов перед камерами, а затем медленно вернулись по коридору в частные апартаменты, где их ждали Елизавета II и герцог Эдинбургский, которые первыми из членов королевской семьи встретятся с ее новым членом.

Хотя Меган и Гарри старались держаться перед объективами уверенно, некоторые признаки выдавали, что они реагируют на новый статус родителей также, как и все новоиспеченные мамы и папы.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Гарри и Меган переполняют чувства. При выходе к камерам Маркл с материнской нежностью смотрит на младенца и в то же время ободряюще поддерживает за локоть Гарри, как бы пытаясь вселить в мужа уверенность.

При этом сама молодая мама перед объективами выглядит менее уверенной, чем обычно — на это указывают частые прикосновения руками к лицу. Однако мелькающая на лице улыбка говорит о том, что она гордится своими «лучшими парнями в мире».

Гарри перед объективами выглядит спокойно и уверенно, однако слегка покусанная кожа у ногтей его рук говорит об испытанном стрессе, пишет Mirror. Еще бы, принц ведь присутствовал на родах!

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Стресс и неуверенность: эксперт по языку тела «прочитала» поведение Меган и Гарри
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