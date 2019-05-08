Названо имя первого посетителя сына Меган и Гарри

Ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские покажут наследника миру в среду, 8 мая.

Елизавета II станет первым членом королевской семьи, кто навестит новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл. Ее Величество приедет в среду, 8 мая в резиденцию Фрогмор на территории Виндзорского замка.

Представители Букенгемского дворца рассказали, что королева несказанно рада за герцога и герцогиню Сассекских, у которых родился первенец. Будет ли монарха сопровождать ее супруг принц Филипп пока не сообщается.

Во вторник, 7 марта герцог Эдинбургский впервые вышел в свет с королевой после аварии, случившейся ранее в январе этого года.

В среду, 8 марта Меган и Гарри должны официально явить миру своего наследника, напоминает Mirror.

Малыш родился в лондонской клинике Портланд. Несмотря на то, что герцогиня Сассекская хотела рожать дома, врачи настояли на госпитализации, так как задержка родов была уже более недели. Когда она производила на свет сына в палате с ней находился принц Гарри.

Эксперты считают, что Меган повезло иметь такого мужа, так как он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы не упасть в обморок в данной ситуации.

Напомним также, что согласно королевскому протоколу, первой, кто узнает о рождении наследников является королева. Ей сообщают о счастливом событии по спецсвязи.