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Губерниев вспомнил свой последний разговор с Евгением Крылатовым

Телекомментатор согласен с мнением, что о легендарном композиторе в последние годы все забыли.

Губерниев вспомнил свой последний разговор с Евгением Крылатовым
Дмитрий Губерниев/globallookpress.com

Известный спортивный телекомментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в Instagram высказался о смерти композитора Евгения Крылатова. По его словам, это был невероятный человек. При этом Губерниев подтвердил слова Андрея Малахова, что в последние годы жизни об авторе таких песен, как «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко» все позабыли. Впрочем, сам тележурналист о Крылатове всегда помнил.

«Вспоминаю, как во время чемпионата мира по лыжам в Австрии позвонил Евгению Павловичу и после тепло поздравил его в эфире в своём репортаже! Светлая память грандиозному человеку! Евгений Крылатов! Маэстро», — написал Губерниев и разместил совместный снимок с композитором.

Отметим, что первым в соцсетях о смерти Крылатова сообщил телеведущий Андрей Малахов, который приходил к композитору на его 85-летие. Это было 23 февраля нынешнего года. Тогда композитор сетовал, что никто не вспомнил о его юбилее.

Евгений Крылатов написал огромное количество песен. Он был лауреатом многих государственных премий. В ближайшее время станет известно, когда и где пройдут похороны легендарной личности.

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Губерниев вспомнил свой последний разговор с Евгением Крылатовым
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