«Прогноз погоды на Первом?»: Губерниев посмеялся над поздравлением Шипулина с 8 марта

Известный российский биатлонист, олимпийский чемпион в эстафете Антон Шипулин, как известно, очень дружен с одним из самых популярных российских комментаторов Дмитрием Губерниевым. Во время своей карьеры, журналист не раз брал интервью у спортсмена. Сейчас Антон уже завершил выступления на высоком уровне, однако они продолжают общаться с Губерниев и порой подкалывают друг друга.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Антон Шипулин разместил забавное поздравление, адресованное всем женщинам к 8 марта. В нем он отметил, что в этот замечательный день хочет всем женщинам пожелать здоровья и всего наилучшего. «Будьте красивыми, отзывчивыми и потрясающими. А мы, мужчины, со своей стороны сделаем все возможное, чтобы каждый день приносил вам положительные эмоции и прекрасное настроение. С праздником вас», — заметил Шипулин.

При этом записывал поздравление на сине-зеленом фоне. Такое ощущение, что спортсмен находился в этот момент в студии какого-то телеканала. Это бросилось в глаза Дмитрию Губерниеву. «Прогноз погоды на Первом?», — оставил он шутливый комментарий на страничке Шипулина в социальных сетях.

Добавим, что сейчас спортсмен активно комментирует гонки на начавшемся чемпионате мира по биатлону. Он и сам мечтал выступить на этих соревнованиях. Однако прошлой осенью так и не смог набрать форму. Его последним выступлением стала рождественская гонка звезд, которая прошла в Германии.