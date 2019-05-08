«Нам не хватает нашего героя»: Мария Кожевникова трогательно рассказала о дедушке

Актриса призвала всех посетить Красную площадь до того, как ее перекроют для проведения парада.

Российские знаменитости вместе со всей страной готовятся к завтрашнему празднованию Дня Победы. Артисты рассказывают о своих бабушках и дедушках, прошедших войну и узнавших все ужасы того времени.

Мария Кожевникова сегодня в своем Instagram опубликовала фото со своей мамой и детьми на Красной площади. Актриса обратилась к подписчикам с призывом успеть посетить ее до завершения подготовительных мероприятий к параду.

Также она выразила надежду, что в день шествия будет хорошая солнечная погода и отметила, что ощущает «заряженный воздух в эти праздничные дни».

«А мы гуляем, рассказываем детям про Дедушку, про войну, про тяготы и все подвиги! Смелость, отвагу и смекалку, которая помогла Трофимову Валентину Николаевичу выжить. Нам очень не хватает нашего Героя», — призналась артистка.

Напомним, также о своем деде, прошедшем войну рассказал Игорь Николаев. Певец показал плакат с фотографией родственника для участия в «Бессмертном полку».