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«Нам не хватает нашего героя»: Мария Кожевникова трогательно рассказала о дедушке

Актриса призвала всех посетить Красную площадь до того, как ее перекроют для проведения парада.

«Нам не хватает нашего героя»: Мария Кожевникова трогательно рассказала о дедушке
Фото: Globallookpress.com

Российские знаменитости вместе со всей страной готовятся к завтрашнему празднованию Дня Победы. Артисты рассказывают о своих бабушках и дедушках, прошедших войну и узнавших все ужасы того времени.

Мария Кожевникова сегодня в своем Instagram опубликовала фото со своей мамой и детьми на Красной площади. Актриса обратилась к подписчикам с призывом успеть посетить ее до завершения подготовительных мероприятий к параду.

Также она выразила надежду, что в день шествия будет хорошая солнечная погода и отметила, что ощущает «заряженный воздух в эти праздничные дни».

«А мы гуляем, рассказываем детям про Дедушку, про войну, про тяготы и все подвиги! Смелость, отвагу и смекалку, которая помогла Трофимову Валентину Николаевичу выжить. Нам очень не хватает нашего Героя», — призналась артистка.

Напомним, также о своем деде, прошедшем войну рассказал Игорь Николаев. Певец показал плакат с фотографией родственника для участия в «Бессмертном полку».

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Тэги:

День ПобедыМария Кожевникова
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«Нам не хватает нашего героя»: Мария Кожевникова трогательно рассказала о дедушке
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