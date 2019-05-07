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Принц Уильям со знанием дела пообещал брату бессонные ночи

Герцог Кембриджский еще не видел новорожденного племянника.

Принц Уильям со знанием дела пообещал брату бессонные ночи
Принц Уильям / Global Look Press

6 мая британская королевская семья стала еще больше — Меган Маркл родила первенца своему супругу принцу Гарри. Пока британцы ждут первых фотографий сына герцогини Сассекской, рождение племянника прокомментировал многодетный отец принц Уильям.

Заявление герцога Кембриджского по поводу рождения малыша уже появилось на официальной странице в соцсети Instagram. Уильям предупредил Гарри о том, что его ждет в ближайшее время.

«Мы очень счастливы и надеемся в ближайшие дни наконец-то увидеть ребенка. Я рад поприветствовать своего брата в обществе родителей, которые вечно не досыпают! Это и называется воспитание детей!», – заявил принц Уильям.

Рядом с ним в этот момент была и Кейт Миддлтон, которая лишь одобрительно улыбалась.

Отметим, что имя первенца принца Гарри и Меган Маркл до сих пор неизвестно. Оно будет озвучено в ближайшие дни. Впрочем, герцогине Сассекской повезло — ей разрешили выбрать любое имя для малыша, поскольку он лишь седьмой в очереди на королевский трон.

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Принц Уильям со знанием дела пообещал брату бессонные ночи
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