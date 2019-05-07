Меган Маркл получила право назвать сына любым именем

У герцогини Сассекской выбор имен для наследника больше, чем у Кейт Миддлтон, так как ее ребенок стоит не первый в очереди на трон.

В прошлом году все с нетерпением ждали свадьбы принца Гарри и его избранницы Меган Маркл. Этой весной пара вновь заставила всех затаить дыхание. Герцогиня Сассекская, будучи в ожидании ребенка, перестала появляться на публике больше месяца назад. Радостное событие произошло накануне, 6 мая. Несмотря на то, что девушка хотела нарушить вековые королевские традиции и рожать в домашних условиях, она все-таки уступила и малыш появился на свет в клинике, куда ее тайно доставили за день до родов.

Как ранее Меган и планировала, она сразу не вышла на публику и не показала ребенка. Супруги сообщили, что у них теперь есть сын, но над именем они еще думают. Принц Гарри пообщался с журналистами и признался, что гордится своей женой. Он присутствовал в при рождении наследника и назвал происходящее настоящим чудом. Также внук королевы Елизаветы II заверил, что в скором времени вся семья выйдет в свет и покажет мальчика.

Тем временем астрологи уже пытаются предсказать судьбу сына пары. Другие гадают, какое имя он получит. По проведенным опросам, поклонники считают, что Маркл и Гарри назовут ребенка Артуром, Филиппом или Альбертом. Стоит отметить, что, как оказалось, у герцога и герцогини Сассекских выбор имен не ограничен, в отличие от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Их ребенок не является прямым наследником престола, так как он всего лишь седьмой в очереди на трон.

Герцоги Кембриджские, как прямые наследники, должны были выбирать для своих детей имена, которые ранее уже носили члены королевской семьи. А Меган и Гарри не ограничены в своей фантазии. Эксперты уверены, что Маркл захочет отличиться и дать первенцу американское имя, об этом пишет Today.