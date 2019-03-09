«Был удивительным втройне»: Юлий Гусман с болью высказался о смерти Владимира Этуша

Владимира Этуша не стало на 97-м году жизни. Прославленный народный артист и театральный педагог умер в московской больнице, его похоронят на семейном участке Новодевичьего кладбища.

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Вслед за другими известными деятелями культуры уход актера из жизни прокомментировал Юлий Гусман. По словам телеведущего, члена жюри КВН, все прожитые Этушем годы не смогли вместить его огромный талант, желания и устремления. Профессиональные заслуги артиста переоценить невозможно: он преуспевал в актерской и наставнической деятельности, был отличным руководителем, директором Дома актера.

«Но самое главное – был душевным, нежным, очень сильным человеком», – говорит Гусман.

Телеведущий назвал черту, которая особенно выделялась в характере Владимира Абрамовича. Как отметил Гусман, в душе скончавшегося коллеги парадоксальным, удивительным образом сочетались, казалось бы, несочетаемые качества – нежность и суровость, мягкость, доброта к окружающим и принципиальность. Эти качества не вступали друг с другом в противоречие, а делали характер Этуша, посвятившего людям всю свою жизнь, сбалансированным и уравновешенным, передает телеканал «Звезда».

В интервью «Эху Москвы» Юлий Гусман с болью отозвался об уходе коллеги, назвав смерть Этуша настоящей трагедией. Телеведущий подчеркнул, что память о народном артисте сохранится не только в оставленном им театральном и кинонаследии, его обязательно будут помнить за его дела и поступки.

«Владимир Этуш был удивительным втройне и непохожим ни на кого. Очень хочется, чтобы память об этом удивительном человеке жила долго-долго», – говорит Гусман.

Прощание с Владимиром Абрамовичем Этушем пройдет в театре Вахтангова.