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«Был удивительным втройне»: Юлий Гусман с болью высказался о смерти Владимира Этуша

Телеведущий назвал уход народного артиста настоящей трагедией.

«Был удивительным втройне»: Юлий Гусман с болью высказался о смерти Владимира Этуша
Фото: globallookpress©Анатолий Ломохов

Владимира Этуша не стало на 97-м году жизни. Прославленный народный артист и театральный педагог умер в московской больнице, его похоронят на семейном участке Новодевичьего кладбища.

Вслед за другими известными деятелями культуры уход актера из жизни прокомментировал Юлий Гусман. По словам телеведущего, члена жюри КВН, все прожитые Этушем годы не смогли вместить его огромный талант, желания и устремления. Профессиональные заслуги артиста переоценить невозможно: он преуспевал в актерской и наставнической деятельности, был отличным руководителем, директором Дома актера.

«Но самое главное – был душевным, нежным, очень сильным человеком», – говорит Гусман.

Телеведущий назвал черту, которая особенно выделялась в характере Владимира Абрамовича. Как отметил Гусман, в душе скончавшегося коллеги парадоксальным, удивительным образом сочетались, казалось бы, несочетаемые качества – нежность и суровость, мягкость, доброта к окружающим и принципиальность. Эти качества не вступали друг с другом в противоречие, а делали характер Этуша, посвятившего людям всю свою жизнь, сбалансированным и уравновешенным, передает телеканал «Звезда».

В интервью «Эху Москвы» Юлий Гусман с болью отозвался об уходе коллеги, назвав смерть Этуша настоящей трагедией. Телеведущий подчеркнул, что память о народном артисте сохранится не только в оставленном им театральном и кинонаследии, его обязательно будут помнить за его дела и поступки.

«Владимир Этуш был удивительным втройне и непохожим ни на кого. Очень хочется, чтобы память об этом удивительном человеке жила долго-долго», – говорит Гусман.

Прощание с Владимиром Абрамовичем Этушем пройдет в театре Вахтангова.

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«Был удивительным втройне»: Юлий Гусман с болью высказался о смерти Владимира Этуша
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