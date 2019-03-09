Этуша похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище

Советский и российский актер Владимир Этуш, которого российский зритель помнит по ярким ролям в таких фильмах, как: «Иван Васильевич меняет профессию» и «Старая, старая сказка» — скончался в одной из столичных клиник. По поступившей информации, народный артист СССР ушел из жизни 9 марта. В больницу его доставили накануне и на тот момент он уже находился без сознания. Владимира Абрамовича положили в отделение реанимации.

больше по теме Дочь покойного Владимира Этуша назвала возможную причину смерти отца Народный артист России Владимир Этуш скончался в одной из столичных клиник. 6 мая ему должно было исполнится 97 лет.

Еще летом, в июле 2018 года Этуша госпитализировали после поездки заграницу. Тогда актер жаловался на самочувствие и решил вернутся в Москву, где и обратился к врачам. Медики сделали все возможное для того, чтобы стабилизировать состояние артиста. И вскоре Владимира Абрамовича выписали домой.

Однако на этот раз спасти артиста врачам не удалось. Позже дочь Этуша — 63-летняя Раиса прокомментировала известие о кончине отца, предположив, что причиной его смерти могли стать проблемы с сердцем. Гражданская панихида состоится в театра имени Вахтангова. После чего Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы в семейном склепе. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок, передает ТАСС.