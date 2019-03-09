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«Я очень люблю блинчики»: 44-летняя Рудковская заговорила о своих маленьких слабостях

В своей постоянной рубрике в «Инстаграме» супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко призналась, что ей приходится следить за своим весом из-за любви к блинам.

«Я очень люблю блинчики»: 44-летняя Рудковская заговорила о своих маленьких слабостях
Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко, младшим сыном Сашей и старшим Николаем (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская не раз рассказывала поклонникам о своих завтраках в рубрике на личной страничке в «Инстаграме». Ранее супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко показывала, как они трапезничали с шестилетним сыном Сашей (Гном Гномычем, так малыша называют домашние. – Прим. ред.) на отдыхе Куршевеле.

А не так давно наставница Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская — призналась и в своих маленьких слабостях: дело в том, что светская львица любит лакомиться блинчиками. Из-за излишеств ей приходится сжигать набранные калории на тренировках.

«Я очень люблю блинчики, когда почти каждый день иду в спортзал, корю себя за них!! Но ничего не могу с собой поделать, а сейчас у меня оправдание перед тренером, что еще идет Масленица, вот такие дела, друзья!! Всем приятного аппетита и хороших праздничных выходных», — подписала свое свежее фото Яна Рудковская.

Светская львица не раз отвечала на личные вопросы, которые ей задают поклонники. Так, музыкальный продюсер заверила подписчиков в о том, что многие в ее окружении полагают: именно муж и сын трудятся без отдыха только ради того, чтобы она могла позволить себе дизайнерские вещи. Однако Яна призналась, что и сама может обеспечивать близких, так как неплохо зарабатывает на выгодных проектах и рекламных кампаниях.

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Евгений ПлющенкоЯна Рудковская

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«Я очень люблю блинчики»: 44-летняя Рудковская заговорила о своих маленьких слабостях
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