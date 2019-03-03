«Практически банкет»: Рудковская показала свой «куршевельский завтрак» в компании шестилетнего сына

Вместе с 36-летним Евгением Плющенко и маленьким сыном Сашей — Яна Рудковская провела отпуск на горнолыжном курорте. Даже на отдыхе наставница Димы Билана не забывала делиться с поклонниками свежими кадрами. Так, светская львица позировала на снежных склонах, изучала местные лыжные трассы, устраивала фотосъёмку на вилле.

В своем микроблоге супруга Евгения Плющенко показала и утренней фуршет. Для Саши его мама заказала сок, фрукты и оладьи. «Куршевельский завтрак, как Вы просили не на одну персону, практически банкет», — подписала снимок светская львица. В кадре запечатлен только Гном Гномыч, так как в этом момент сама Рудковская выступала в качестве фотографа.

К слову, ранее музыкальный продюсер обратилась к хейтерам, заявив, что она намерена развеять мифы о своей семье. Рудковская призналась, что не раз читала в своих комментариях о том, что ее муж и сын трудятся для того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские наряды. Однако, по словам светской львицы, она и сама неплохо зарабатывает. Яна отметила, что если ее супруг и сын перестанут что-либо делать, на их семейном бюджете это никак не отразится.