«Мне очень повезло с ней»: 61-летний Александр Маршал высказался о юной возлюбленной

61-летний Александр Маршал никогда не страдал от отсутствия внимания со стороны представительниц прекрасного пола. Советский и российский певец, автор песен был женат трижды. Однако ни с первой, ни со второй супругой исполнитель так и не смог остепениться.

Несмотря на то, что артист обзавелся ребенком — у него есть уже взрослая дочь Полина, — он так и не смог спасти свой второй брак. От третьей жены у Александра Витальевича родился сын Артем, наследник артиста появился на свет в июне 1997 года.

больше по теме Александра Маршала не смущает 36-летняя разница в возрасте с возлюбленной Певец Александр Маршал пообщался с журналистами и рассказал о своей личной жизни и отношениях с молодой возлюбленной.

Кроме того, исполнителю приписывали роман и с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручкой. Певец всегда с иронией относился к подобным публикациям в СМИ. Примечательно, что нынешняя муза артиста — его возлюбленная Карина — младше музыканта на целых 36 лет. Однако это не помешало им построить гармоничные отношения. 25-летняя избранница певца пока не стала его официальной женой. Однако ради нее он прервал связь с третьей супругой Натальей, с которой прожил около двадцати лет.

По словам артиста, он не торопится со свадьбой, да и молодая избранница певица пока не настаивает на штампе в паспорте. «Мы предполагаем, а Бог — располагает… Мне очень повезло с ней», — приводит «СтарХит» слова Александра Маршала. Исполнитель заверил, что все в его жизни идет своим чередом и не стоит спешить с таким важным решением. Также музыкант уточнил, что его юная возлюбленная обладает мудростью — она все понимает и старается не говорить лишнего, когда ее спутник возвращается с гастрольного турне.