Почти потерявшему зрение Александру Маршалу требуется срочная операция

Но пока в своем плотном рабочем графике артист не может выкроить время для госпитализации.

У певца Александра Маршала серьезные проблемы со зрением. Артист уже очень плохо видит, нося очки с самыми сильными диоптриями, и врачи настаивают на скорейшем оперативном вмешательстве. Так плачевно на зрении 61-летнего артиста сказываются не только возрастные изменения, но последствия многолетних выступлений на сцене.

По словам певца, во время выступлений фонари светят прямо в глаза, и так продолжается уже 40 лет. А в молодости, когда Александр выступал в группе «Аракс», его несколько раз прямо в глаза слепил лазер. Так что, неудивительно, что сейчас зрение ухудшилось.

В первые неладное музыкант заметил десять лет назад, когда стало ухудшаться зрение. Врач, оперировавший Валерия Меладзе, предлагал сделать операцию и Маршалу, но тот испугался, да и видел еще сносно. Сейчас врачи тоже предлагают артисту лечь на операционный стол, заверяя, что используемые технологии позволят провести операцию почти безболезненно. Н певец пока не решился.

Виной всему, по словам звезды, нехватка времени. Ведь после операции потребуется реабилитационный период, но позволить себе этого артист пока не может. И все же Александр Маршал надеется, что до наступления лета все-таки посетит офтальмологическую клинику, пишет «Собеседник».