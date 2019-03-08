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«Нам без вас никак!»: «крестный папа» Сергей Безруков поздравил женщин с 8 марта

По словам актера, прекрасные дамы для мужчин – источник любви и страсти.

«Нам без вас никак!»: «крестный папа» Сергей Безруков поздравил женщин с 8 марта
Фото: Global Look Press

Известные российские мужчины спешат поздравить милых дом с 8 марта, признаться им в любви и сказать несколько важных и теплых слов. Вот и актер Сергей Безруков, спеша на самолет в Екатеринбург, где в праздничный день состоится концерт его группы «Крестный папа», постарался выкроить время и написать свое поздравление в Instаgram.

Собственно и праздничный пост артист сделал, позиционируя себя в первую очередь, как лидера своего музыкального коллектива.

«Крёстный папа» спешит поздравить самую прекрасную половину человечества. Нам без вас никак! Смысл жизни в любви! Вы — источник этой неиссякаемой любви и страсти!» — пишет звезда.
Поклонницы поблагодарили актера за приятные и теплые слова.

«Спасибо за поздравления. Я всегда от вас в восторге. Самый лучший актер, самый лучший мужчина», — отмечает поклонница.

Но некоторых из дам-комментаторов все же кольнула белая зависть.

«Вот кому-то реально повезет! Сам Безруков лично поздравит женщин с 8 марта! Даже завидую», — честно признается одна из фанаток актера.

Напомним, музыкальная группа «Крестный папа», созданная актером, впервые вышла на сцену относительно недавно, но уже пользуется популярностью у любителей музыки. Сам же артист получает удовольствие не только от своего нового направления работы. Три месяца назад супруга звезды Анна Матисон подарила Сергею сына, с которым он старается проводить свободное время.

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8 мартаактерпоздравление в соцсетиСергей Безруков

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«Нам без вас никак!»: «крестный папа» Сергей Безруков поздравил женщин с 8 марта
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