Трехмесячный сын Сергея Безрукова любит наблюдать за рыбками в аквариуме

Актер заметил, что два года назад, когда родилась дочка, была такая же картина.

Почти три года назад актер Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон. У пары уже двое совместных детей и они очень счастливы друг с другом. Дочка Мария родилась в 2016 году, а вот сын Степан — в конце прошлого года. Ему сейчас всего три месяца.

На своей страничке в социальной сети Instagram Безруков опубликовал снимок сына, который любуется на рыбок в аквариуме. «Два года назад такая же была картина. Сначала дочь… Теперь сын телевизор смотрит. Замечательный телевизор. Правда?» — заметил актер.

«Это аквариум! Педиатры, наоборот, советуют на воду смотреть. Молодец Сергей!», «Я очень за вас рада. Хороший человек обязательно должен быть счастлив», «Самый крутой телевизор, что самое главное — без вреда для детских глаз!», «Классно, какой большой, наверное, дети в скором времени засыпают и не надо колыбельные петь. Всё сделают рыбки!» — заметили в комментариях.