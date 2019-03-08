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«Многое с тобой нам пришлось пережить»: Омаров трогательно поздравил Бородину с днем рождения

Известная телеведущая 8 марта отмечает двойной праздник.

«Многое с тобой нам пришлось пережить»: Омаров трогательно поздравил Бородину с днем рождения
Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым (Фото: Globallookpress.com)

Известный бизнесмен Курбан Омаров в июле 2015 года взял в жену популярную телеведущую Ксению Бородину, которая стала известна широкой общественности после съемок в проекте «Дом-2». Буквально спустя полгода после свадьбы звезда подарила Омарову совместного ребенка – девочку Теону. Сейчас пара безумно счастлива и часто выкладывает в соцсети совместное видео.

Между тем 8 марта для Бородиной двойной праздник. Она отмечает день рождения. Звезде исполнилось 36 лет. По этому поводу на своей страничке в социальной сети Instagram бизнесмен Курбан Омаров разместил очень трогательный пост. Он заметил, что дни проходят очень быстро, а он все также рядом со своей любимой женой. По словам Омарова, он каждый день смотрит на супругу и видит красивую женщину с душой маленькой девочки. «Многое с тобой нам пришлось пережить. Я познал тебя и в горе, и в радости. В трудную минуту мы всегда были вместе. Так было, так есть, так будет и впредь. А ты лети высоко, как умеешь, твой полёт прекрасен. С днем рождения, моя любимая!» — заявил Омаров.

Отметим, что в прессе уже не раз появлялись слухи, что Омаров и Бородина якобы не живут вместе. Поклонники уверяли, что супруг регулярно изменяет популярной ведущей. Сама Бородина старается подобную информацию оставлять без комментариев.

Добавим, что до Омарова телеведущая встречалась с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. Он трагически погиб в 2005 году в автомобильной аварии. В 2008 году Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова. Через три года они расстались. От первого брака у звезды есть дочка Маруся.

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день рожденияКсения БородинаКурбан Омаров

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«Многое с тобой нам пришлось пережить»: Омаров трогательно поздравил Бородину с днем рождения
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