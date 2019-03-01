«Жалкие люди»: Ксения Бородина ответила хейтерам, обсуждающим ее фото

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина написала большое письмо хейтерам, оставляющим негативные комментарии под ее снимками в аккаунте в Instagram. Бородина разместила фото с отдыха, на котором ее семья и друзья, а в подписи указала, что на снимке больше людей, а значит, больше поводов для «злобных комментариев».

«Жалкие люди, не понимают , что сами себя унижают! Самодостаточный человек разве на такое способен?! Да никогда!!!

Я вот ни разу не видела, чтобы человек, уважающий себя, человек, уверенный в себе, зашёл к кому-то на страницу и начал поливать грязью!» — написала Бородина, которой часто в комментариях пишут негативные комментарии, критикуя ее жизнь и ее семью.

Ведущая отметила, что она уверена, что люди, которые живут хорошо, в достатке и довольны всем, таким не занимаются. Она задалась вопросом, как «низким душой людям» удается еще и «выживать».

«Вот пишу и сама жалею, что такую крутую фотку потратила на ветряную мельницу, смысла нет объяснять очевидные вещи, просто я заметила тенденцию, что как только ты отдыхаешь, как только ты что-то купил, или у тебя новый дом, или праздник, найдутся люди, которые сидят и злостью все захлёбываются», — написала Бородина. Она добавила, что такие люди «несчастные», а их жизнь от этого лучше не становится.