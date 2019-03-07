После выхода докфильма о Джексоне в его виновность поверили даже самые преданные фанаты

Документальная лента о Майкле Джексоне вызвала широкий общественный резонанс еще до выхода на широкие экраны. Армия поклонников короля поп-музыки до последнего была убеждена в невиновности своего кумира. Поклонники певца расценивали выпуск фильма, как попытку очернить его имя.

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Однако после просмотра фильма число преданных поклонников Джексона явно поубавилось. В его виновность поверили даже самые ярые его фанаты. Соцсети пестрят сообщениями о том, что они разочарованы в своем идоле.

Многие из них заявляют, что их «буквально тошнит» от жутких признаний о короле поп-музыки. Один из зрителей твитнул: «Только что посмотрел. У меня несварение желудка! Только подумать, что я был огромным поклонником Майкла Джексона. Он был очень умелым манипулятором-педофилом. Гори в аду!»

«Я посмотрел первую часть «Покидая Неверленд». Было ужасно тяжело смотреть. Я на протяжении многих лет был огромным поклонником Майкла Джексона, но после этого уже нет. Чувствую себя опустошенным и мне очень грустно. Так тяжело все это смотреть и слушать», — твитнул еще один.

«Боже мой! Я До сегодняшнего дня я была фанатом Майкла Джексона, пока не услышал этих двух мужчин. Сердце кровью обливается, когда думаю, через что пришлось пройти мальчикам, мне ужасно жаль», — написала экс-поклонница.

«Так как я всю жизнь был поклонником Майкла Джексона, то «Покидая Неверленд» было нелегким «киночтивом», — твитнул следующий.

Еще один зритель предупредил остальных, что их ждет такое же разочарование, как и у него: «Если вы преданный фанат Майкла Джексона, то я бы не рекомендовал смотреть «Покидая Неверленд».

«Но если вы решитесь посмотреть, то это не только изменит ваш взгляд на него, но и откроет вам глаза на то, к чему слава и деньги могут привести вашу жизнь, не считая целой паутины лжи», — написал он.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что дочь певца Пэрис Джексон не видела нашумевший фильм, но несмотря на это, продолжает верить, как и вся ее семья, что отец невиновен.