НОВОСТИ

После выхода докфильма о Джексоне в его виновность поверили даже самые преданные фанаты

Пользователи соцсетей разочарованы в своем кумире после просмотра докленты «Покидая Неверленд».

После выхода докфильма о Джексоне в его виновность поверили даже самые преданные фанаты
Майкл Джексон. Фото: Global Look Press

Документальная лента о Майкле Джексоне вызвала широкий общественный резонанс еще до выхода на широкие экраны. Армия поклонников короля поп-музыки до последнего была убеждена в невиновности своего кумира. Поклонники певца расценивали выпуск фильма, как попытку очернить его имя.

Однако после просмотра фильма число преданных поклонников Джексона явно поубавилось. В его виновность поверили даже самые ярые его фанаты. Соцсети пестрят сообщениями о том, что они разочарованы в своем идоле.

Многие из них заявляют, что их «буквально тошнит» от жутких признаний о короле поп-музыки. Один из зрителей твитнул: «Только что посмотрел. У меня несварение желудка! Только подумать, что я был огромным поклонником Майкла Джексона. Он был очень умелым манипулятором-педофилом. Гори в аду!»

«Я посмотрел первую часть «Покидая Неверленд». Было ужасно тяжело смотреть. Я на протяжении многих лет был огромным поклонником Майкла Джексона, но после этого уже нет. Чувствую себя опустошенным и мне очень грустно. Так тяжело все это смотреть и слушать», — твитнул еще один.

«Боже мой! Я До сегодняшнего дня я была фанатом Майкла Джексона, пока не услышал этих двух мужчин. Сердце кровью обливается, когда думаю, через что пришлось пройти мальчикам, мне ужасно жаль», — написала экс-поклонница.

«Так как я всю жизнь был поклонником Майкла Джексона, то «Покидая Неверленд» было нелегким «киночтивом», — твитнул следующий.

Еще один зритель предупредил остальных, что их ждет такое же разочарование, как и у него: «Если вы преданный фанат Майкла Джексона, то я бы не рекомендовал смотреть «Покидая Неверленд».

«Но если вы решитесь посмотреть, то это не только изменит ваш взгляд на него, но и откроет вам глаза на то, к чему слава и деньги могут привести вашу жизнь, не считая целой паутины лжи», — написал он.

Скриншот Twitter
Скриншот Twitter
Скриншот Twitter

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что дочь певца Пэрис Джексон не видела нашумевший фильм, но несмотря на это, продолжает верить, как и вся ее семья, что отец невиновен.

Вам может быть интересно:

Письмо Майкла Джексона телохранителю выставлено на торги Дом Майкла Джексона «Нетландия» продаётся по рекордно низкой цене после докфильма о домогательствах певца Радиостанции по всему миру убирают из эфира песни Майкла Джексона после скандального фильма

Тэги:

Майкл Джексонобвинения в домогательствах

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После выхода докфильма о Джексоне в его виновность поверили даже самые преданные фанаты
Интересно?
Поделись с друзьями: