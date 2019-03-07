Кейт Миддлтон и принц Уильям не возражают против неформального обращения к ним по имени

Герцог и герцогиня Кембриджские спокойно относятся к тому, что их так называют не всегда.

Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон после свадьбы были дарованы титулы герцога и герцогини Кембриджских. Однако королевская чета весьма демократична и не возражает, если к ним обращаются неформально.

больше по теме Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли недельный отпуск от королевских дел Герцог и герцогиня Кембриджские решили провести время вместе с детьми.

В среду, 6 марта они посетили город Блэкпул (графство Ланкашир, Англия), где пообщались с поклонниками. Несмотря на дождливую погоду, народу собралось много, чтобы хоть одним глазком увидеть своих кумиров .

Одной из жительниц городка Элли Мэй-Колман, которая пришла вместе со своей дочкой, удалось обмолвиться словечком с принцем Уильямом. «Я позвала его, назвав Уилл, и, спохватившись, извинилась», — рассказала женщина, добавив, что собеседник попросил ее не переживать. «Не волнуйтесь, так меня зовут», — передала Элли слова принца.

Несколько минут спустя маленький мальчик преподнес герцогине Кэтрин поделку дощечку с выжиганием. Кроме рисунка на ней он выжег имя — Кейт.

И Кейт, и Уилл с большим энтузиазмом общались со своими почитателями и хорошее настроение им даже не испортил дождь. Один из сопровождающих попытался прикрыть голову герцогини зонтиком, но та вежливо отклонила эту попытку, чтобы было удобнее говорить с людьми, пишет Hello!.

Стоит отметить, что Миддлтон всегда охотно общается с подданными Ее Величества, особенно с мамами маленьких детей. В беседе с одной из них она даже «проговорилась» о том, каким ласковым именем называет свою маленькую дочь принцессу Шарлотту.