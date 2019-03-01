НОВОСТИ

Кейт Миддлтон рассказала о ласковом прозвище дочери

У многих членов королевской семьи имеются уменьшительные имена, поэтому нет ничего удивительного, что ник появился и у принцессы Шарлотты.

Кейт Миддлтон рассказала о ласковом прозвище дочери
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон во время посещения стадиона в Виндзорском парке разговорилась с мамой-блогером Лорой-Энн, которая гуляла там со своим маленьким сыном. В беседе герцогиня Кембриджская упомянула, что называет свою дочь Лотти, вместо Шарлотты.

Супруга принца Уильяма спросила у малыша его имя. Оказалось, что мальчик является тезкой ее старшего сына — принца Джорджа. Кейт отметила, что ему очень шел галстук-бабочка и поинтересовалась, сколько ему лет.

Лора-Энн ответила, что ее Берти — так она ласково зовет сына — уже четыре года. «О, ему столько же лет, что и Лотти», воскликнула герцогиня.

«Представляете, она зовет Шарлотту Лотти! Как бы я хотела снять все на видео, так как не могу вспомнить, что я сказала, и что сказала она, но я на седьмом небе от счастья, она мой идол, я ее обожаю!», написала восторженная мамочка.

Отметим, что у многих членов королевской семьи имеются уменьшительные имена. У самой Кейт в детстве было прозвище Сквик — так звали одну из ее морских свинок, а ее сестру — Пиппу — называли Пип по имени второй свинки.

Когда герцогиня Кембриджская была беременна принцем Джорджем, она называла его «виноградинкой», а у принца Гарри была кличка Поттер, по имени героя книг Джоанн Роулинг, пишет Hello!.

Вам может быть интересно:

Кейт Миддлтон готовит для Меган Маркл еще одну детскую вечеринку Кейт Миддлтон подозревает, что снова беременна Принца Джорджа и принцессу Шарлотту ждет захватывающая неделя

Тэги:

Кейт Миддлтонпринцесса Шарлоттапрозвище

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон рассказала о ласковом прозвище дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: