Кейт Миддлтон рассказала о ласковом прозвище дочери

У многих членов королевской семьи имеются уменьшительные имена, поэтому нет ничего удивительного, что ник появился и у принцессы Шарлотты.

Кейт Миддлтон во время посещения стадиона в Виндзорском парке разговорилась с мамой-блогером Лорой-Энн, которая гуляла там со своим маленьким сыном. В беседе герцогиня Кембриджская упомянула, что называет свою дочь Лотти, вместо Шарлотты.

Супруга принца Уильяма спросила у малыша его имя. Оказалось, что мальчик является тезкой ее старшего сына — принца Джорджа. Кейт отметила, что ему очень шел галстук-бабочка и поинтересовалась, сколько ему лет.

Лора-Энн ответила, что ее Берти — так она ласково зовет сына — уже четыре года. «О, ему столько же лет, что и Лотти», воскликнула герцогиня.

«Представляете, она зовет Шарлотту Лотти! Как бы я хотела снять все на видео, так как не могу вспомнить, что я сказала, и что сказала она, но я на седьмом небе от счастья, она мой идол, я ее обожаю!», написала восторженная мамочка.

Отметим, что у многих членов королевской семьи имеются уменьшительные имена. У самой Кейт в детстве было прозвище Сквик — так звали одну из ее морских свинок, а ее сестру — Пиппу — называли Пип по имени второй свинки.

Когда герцогиня Кембриджская была беременна принцем Джорджем, она называла его «виноградинкой», а у принца Гарри была кличка Поттер, по имени героя книг Джоанн Роулинг, пишет Hello!.