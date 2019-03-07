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«Не могу встать с кровати»: Наталья Рудова села на шпагат во время тренировки по серфингу

Актриса призналась, что счастлива, хоть и упала 15 раз.

«Не могу встать с кровати»: Наталья Рудова села на шпагат во время тренировки по серфингу
Наталья Рудова. фото: instagram.com/rudovanata/

В феврале Наталья Рудова рассказала, что страдает из-за приступов обжорства. За один месяц она набрала три килограмма. Девушке такая ситуация не понравилась, поэтому сначала она направилась в детокс-клинику, а затем активно начала заниматься спортом. Две недели назад она приступила к занятиям по серфингу. Пока актриса еще неуверенно стоит на доске, но, по ее словам, эти занятия доставляют ей массу удовольствия.

Правда, вторая тренировка прошла не совсем гладко. Рудова старалась держать равновесие, но все же это оказалось очень сложно. «Я вчера упала раз 15, при этом один раз я села на шпагат в воде, на который я не садилась с детства, и сейчас я не могу встать с кровати», — написала актриса. Она также опубликовала ролик, где запечатлена ее тренировка. Несмотря на все сложности и усталость, Наталья отметила, что счастлива.

Поклонники восхитились силой и упорством девушки. Многие отметили, что не смогли бы и пары секунд простоять на доске. «Молодчинка! Так держать!», «Вот это сила воли», «Просто нереально круто», «Это очень сложно», «Для второго раза это очень даже круто», — прокомментировали пост подписчики. Они поддержали девушку теплыми словами. Поклонники не сомневаются, что Рудова научится профессионально кататься на доске для серфинга.

фото: instagram.com/rudovanata/

Напомним, что этот вид спорта популярен среди звезд. В отпуске всегда старается поймать волну Влад Соколовский и рэпер Тимати. Благодаря последнему встала на доску и модель Анастасия Решетова. А в прошлом году решила научиться серфингу и жена известного футболиста Мария Погребняк. Однако она это делала не в бассейне, а на побережье Мальдив. Похоже, что Рудова решила совместить приятное с полезным. Во время занятий серфингом за час сжигается около 200 калорий, а также работают все мышцы тела. За время занятий актриса сможет не только научиться кататься на доске, но и, возможно, избавится от лишних килограммов.

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«Не могу встать с кровати»: Наталья Рудова села на шпагат во время тренировки по серфингу
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