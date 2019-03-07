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«Саша, давай повеселее, на тебе все-таки Dior»: Рудковская привела шестилетнего сына на фотосъемку

Наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко с малолетства привык трудиться. К своим шести годам, Саша Плющенко в качестве модели уже попал в каталог детской одежды всемирно известного бренда Dior.

«Саша, давай повеселее, на тебе все-таки Dior»: Рудковская привела шестилетнего сына на фотосъемку
Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко и сыном Сашей (Фото: Globallookpress.com)

Наставница Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская в одном из своих интервью признавалась, что ее младший сын Саша растет в строгости. Светская львица не стала скрывать — малыш знает, что такое темная комната и ремень. При этом супруга Евгения Плющенко уверяла поклонников, что Гном Гномыча никто и никогда даже пальцем не тронул. Просто требовательные родители малыша, которые и сами работают на износ, хотят, чтобы их сын понимал, с каким трудом им достаются заработанные деньги. Так, Яна Рудковская поделилась свежими кадрами с новой фотосессии, на которую она привела своего наследника.

«Саша, давай повеселее, на тебе все-таки Dior», — отметил за кадром один из присутствующих на площадке фотографов.

Однако сам Саша с неохотой признался, что ему не по вкусу данная марка. «Я не люблю Dior», — подметил Гном Гномыч, а находящаяся рядом с сыном Рудковская напомнила малышу о Карле Лагерфельде.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская
Яна Рудковская поделилась кадрами с фотосессии своего шестилетнего сына Саши (Фото: кадр из видеоролика, Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Примечательно, что к своим шести годам, Саша Плющенко в качестве модели уже попал в каталог детской одежды всемирно известного бренда Dior. Кроме того, малыш увлекается фигурным катанием. Вместе со своим папой он исполнил одну из главных ролей в ледовой постановке «Лебединое озеро», пишет 7days.ru.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вместе с мужем и младшим сыном Яна Рудковская побывала на горнолыжном курорте в Куршевеле. Музыкальный продюсер призналась, что ее часто спрашивают о том, почему она не берет с собой в поездки старших детей. От Виктора Батурина у Яны есть шестнадцатилетний сын Николай, также она воспитывала своего пасынка Андрея, которая всегда считала своим ребенком. По словам светской львицы, мальчики в этом году оканчивают школу и она не может срывать их с уроков, добавив, что у шестилетнего Саши в силу возраста пока нет такой загруженности.

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Евгений ПлющенкоЯна Рудковская

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«Саша, давай повеселее, на тебе все-таки Dior»: Рудковская привела шестилетнего сына на фотосъемку
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