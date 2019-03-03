Рудковская поделилась семейным фото, показав мужа и шестилетнего сына на лыжах

Наставница Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Instagram поделилась свежими кадрами с отдыха. На одном из фото светская львица показала своего супруга, 36-летнего Евгения Плющенко, и маленького сына Сашу на склоне Куршевеля. Фигурист вместе с наследником встал на лыжи. А ведь еще в январе спортсмен перенес операцию на позвоночнике.

«Где-то на склонах Куршевеля», — подписала свой снимок Яна Рудковская. Специально для отдыха на горнолыжном курорте супруги купили утепленные костюмы, необходимую экипировку и аксессуары. Ранее музыкальный продюсер в своем микроблоге обратилась к хейтерам, заявив, что она намерена развеять мифы о своей семье.

Светская львица подметила, что многие считают, что ее муж и сын неустанно трудятся для того, чтобы она могла пополнять свой гардероб новыми нарядами известных брендов. Однако сама Яна утверждает, что и сама неплохо зарабатывает. Супруга Евгения Плющенко заверила поклонников в том, что даже если ее муж и сын перестанут что-либо делать, на их семейном бюджете это никак не отразится.