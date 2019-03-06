НОВОСТИ

«Мазание раковой опухоли зеленкой»: Никита Джигурда высказался об инициативе по возвращению вытрезвителей

Актёр уверен, что новый законопроект не поможет победить алкоголизм.

«Мазание раковой опухоли зеленкой»: Никита Джигурда высказался об инициативе по возвращению вытрезвителей
Никита Джигурда. фото: globallook

Вытрезвители перестали работать в России в 2011 году. Однако Комитет Совета Федерации рассматривает законопроект по их возвращению. С тех людей, которые попали в вытрезвитель, Совет предлагает брать плату за услуги, передаёт РБК.

Никита Джигурда не остался в стороне и прокомментировал ситуацию. По мнению артиста, вытрезвители не решат проблему алкоголизма, ведь они не борются с причиной. Артист уверен, что его позиция по вопросу проста: человека нужно отвлечь от алкоголизма и потребления идеей созидания.

«Это мазание раковой опухоли зеленкой, ибо нужно убрать причину, по которой люди безбожно пьют. Пьют до такого состояния, что нужно открывать вытрезвители. Здесь нарушена причинно-следственная связь», — передает слова Джигурды портал newinform.

Сейчас Никита Джигурда старается не участвовать в скандалах и активно занимается карьерой: не так давно он вернулся в кино после четырехлетнего перерыва. Фильм «Любовницы» режиссера Елены Хазановой рассказывает о трёх девушках, которые решили отомстить своим бывшим женатым возлюбленным. Эпатажный артист исполнил роль обманутого мужа. Кинокартина уже идёт в кинотеатрах.

Помимо кино, Никита Джигурда проводит время с Анастасией Волочковой. Вместе с известной балериной он записал песню. Поклонники уже собирались приписать роман двум звёздам, но Волочкова и Джигурда прямо сказали, что между ними только дружеские и творческие отношения. Поэтому артист спокойно обсуждает нового возлюбленного балерины. Несмотря на то, что Волочкова держит личность жениха в тайне, Джигурда рассказал, что его зовут Малик, и он – чеченец с нелёгкой судьбой.

Вам может быть интересно:

Джигурда взял Волочкову на руки и разыграл с ней сценку из сказки «Аленький цветочек» «Смертельно приятно»: Джигурда пришел на праздник 43-летней Волочковой Никита Джигурда выиграл суд у бизнесменов из белорусского казино

Тэги:

алкоголизмАнастасия ВолочковазаконопроектНикита Джигурда

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мазание раковой опухоли зеленкой»: Никита Джигурда высказался об инициативе по возвращению вытрезвителей
Интересно?
Поделись с друзьями: